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تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية في حي فيصل بالسويس

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تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية في حي فيصل بالسويس تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية في حي فيصل بالسويس

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قامت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، وممثلي الحماية المدنية وقسم شرطة فيصل بحملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ ٢٦ قرارا على مساحة ٢٠٤٠ مترا لازالة تعديات بالبناء بالطوب الابيض على الاراضى الزراعية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

شارك في أعمال الإزالة اليوم كلا من أمل أحمد سكرتير حى فيصل وادارة الأملاك والمتابعة الميدانية بالحي وجهاز حماية املاك الدولة وفريق من الفنيين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ القانون واستراد حق الشعب وفي اطار استمرار الموجة ١٨ لازالة التعديات والاشغالات ومتابعة الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

المصرى اليوم

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