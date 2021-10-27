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بيرسي تاوي أساسيًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

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بيرسي تاوي أساسيًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي بيرسي تاوي أساسيًا .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج .

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم.

المصرى اليوم

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