لقاء تعريفي للطلاب الجدد بـ«نوعية كفر الشيخ»

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ، نظمت كليه التربية النوعية اليوم الأربعاء لقاء تعريفي واستقبال الطلاب الجدد والقدامى في ظل مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية واللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر والمقدم أركان حرب أحمد عبدالمنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة والدكتور أماني شاكر عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القران الكريم، كما تضمن الحفل عروضا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد الكلية كما قدم الطلاب فقرات فنية متنوعة وأوبريت في حب مصر بلغة الإشارة.

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وأشار د. دسوقي إلى أن كلية التربية النوعية بالجامعة غنية بقدرات طلابها الموهوبين وأن الجامعة تبذل كل الجهد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب والذي يساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات والإبداعات.

وأكد رئيس جامعه كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي حرص الجامعة على استضافة نماذج وطنية مشرفة للاقتداء بهم مثالًا للبطولة والتضحية والفداء في سبيل عزة الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته، مضيفًا أن نصر أكتوبر يُعد معجزة تاريخية بكل المقاييس.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم .

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية واحترام النظام والآداب العامة والإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية مؤكدا على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية لبناء شخصية الطالب.

قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الوزارة عادة ما تعمل في كل عام على إحياء ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات من الوزارة ببدء احتفال حرب 6 أكتوبر على مستوى جميع الجامعات المصرية، ببانوراما 6 أكتوبر.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية بأنه تنفيذا لتكليفات الوزير تم التنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والتوجيه المعنوي والجامعات وتم وضع جدول زمني لتلك الاحتفالات على مستوي الجامعات والمعاهد المصرية تتضمن الاشتراك مع القوات المسلحة في احتفالات بانوراما أكتوبر، تشمل ندوات ثقافية في استرجاع بطولات حرب اكتوبر، عرض أفلام وثائقية ودرامية عن حرب اكتوبر، تكريم بعض أسر الشهداء، معارض فنية.

وأوضح أن وزارة التعليم تسعى لتثقيف الطلاب والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الفعاليات والاحتفالات بالأعياد القومية .

وأعرب اللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر عن فخره بإطلاق لقب «الطيار المجنون» عليه من قِبل الجيش الإسرائيلي، قائلًا: «أفتخر بأني حصلت على لقب الطيار المجنون. وأنا أعشق تراب مصر».

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالندوة التثقيفية التي نظمتها كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ وذلك في إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة موجها الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة كفرالشيخ ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي واصفا الجامعة «بالعملاقة».

وتحدث اللواء المنصوري خلال كلمته عن معركة المنصورية أطول معركة جوية والتي استمرت 13 دقيقة، والأوسمة والتكريمات التي نالها أثناء مشواره العسكري.

وساهم المنصوري في 52 طلعة جوية خلال 18 يومًا في شهر رمضان، وهو الوحيد الذي نجح في الهبوط بطائرته وهي معطلة على طريق الزعفرانة، والوحيد الذي قام بحركة بهلوانية وهو في مناورة جوية مع أحد الطيارين الإسرائيليين، وقد نال المنصوري العديد من الأوسمة، منها وسام الشجاعة، ووسام النجمة العسكرية، وميدالية جرحى الحرب مرتين، وغيرها من الأوسمة.

ورحبت عميد كلية التربية النوعية بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقالت إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الاحتفال، مشيرة إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذا لخطة إدارة الجامعة.

وأعربت شاكر عن سعادتها بوجود اللواء الطيار أحمد كمال المنصوري في رحاب جامعة كفرالشيخ، مؤكدًا أنه نموذج للانتماء والتضحية لجيل الشباب، مشيدة بجهود القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وفي نهاية الندوة، كرَّم الدكتور دسوقي اللواء المنصوري بإهدائه درع الجامعة، كما أهدته عميد الكلية درع الكلية من تنفيذ الطلاب .