أخبار عاجلة

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة» -
القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2 -
«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية -
لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة -
أهمها عادات الطعام .. صديق محمد صلاح يكشف سر تألقه -
«الأكاديمية العربية» تختتم المؤتمر الدولي للجامعات البحرية بمشاركة 35 دولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قنصل فرنسا يزور «تجارية الإسكندرية» لبحث سبل التعاون (صور)

Print
قنصل فرنسا يزور «تجارية الإسكندرية» لبحث سبل التعاون (صور) قنصل فرنسا يزور «تجارية الإسكندرية» لبحث سبل التعاون (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، قنصل عام فرنسا محمد نهاض، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد «الوكيل» خلال كلمته، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن هناك عدة مميزات غير مستغلة من الناحية الاقتصادية، كالموقع الجغرافي، وحجم السوق، والاتفاقيات التجارية، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الإفريقية، وأيضًا الاتفاقية التجارية مع تركيا، وغيرها من الاتفاقيات، التي يجب العمل على استغلالها وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أهمية خلق الحوار التخصصي لكل مجال من المجالات التي يمكن أن يتم التعاون فيها مع الجانب الفرنسي، وعقد مناقشات افتراضية، لخلق فرصة استثمارية جديدة.

وأكد أن فرنسا شريك تجاري مهم لمصر، ويجب التعاون لاستغلال الفرص وتهيئتها للمستثمرين، موضحًا أن التعاون لا بد أن يتسع من الجانب الاقتصادي إلى الجوانب الأخرى، كالتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه رحب قنصل فرنسا محمد نهاض، بالتعاون بين الجانبين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى وجود زخم اقتصادي بين الطرفين، وأن العلاقة بين وفرنسا هي علاقة مميزة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وأضاف أن القنصلية الفرنسية مستعدة للتعاون مع كافة المؤسسات الاقتصادية بالإسكندرية، لعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية، وخلق فرص تعاون مختلفة.

في نفس السياق أوضح أحمد حسن نائب رئيس «غرفة الإسكندرية» أنه من الضروري الاهتمام بالتعاون المشترك في مجال التعليم، فالإسكندرية ليس بها جامعة واحدة فرنسية.

كما أشار إلى أن هناك تطور ملحوظ في منطقة برج العرب، والإسكندرية هي ممر لـ 60% من حجم التجارة، ولذلك من الضروري الاستفادة من الخبرة الفرنسية، خاصة في مجال إقامة المعارض الدائمة، وأيضًا في مجال تطوير الأسواق، ومجال الطاقة الشمسية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الفرنسية في عدة مجالات مختلفة.

قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)
قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)
قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)
قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)
قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي

السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر