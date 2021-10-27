قنصل فرنسا يزور «تجارية الإسكندرية» لبحث سبل التعاون (صور)

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استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، قنصل عام فرنسا محمد نهاض، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد «الوكيل» خلال كلمته، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن هناك عدة مميزات غير مستغلة من الناحية الاقتصادية، كالموقع الجغرافي، وحجم السوق، والاتفاقيات التجارية، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الإفريقية، وأيضًا الاتفاقية التجارية مع تركيا، وغيرها من الاتفاقيات، التي يجب العمل على استغلالها وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أهمية خلق الحوار التخصصي لكل مجال من المجالات التي يمكن أن يتم التعاون فيها مع الجانب الفرنسي، وعقد مناقشات افتراضية، لخلق فرصة استثمارية جديدة.

وأكد أن فرنسا شريك تجاري مهم لمصر، ويجب التعاون لاستغلال الفرص وتهيئتها للمستثمرين، موضحًا أن التعاون لا بد أن يتسع من الجانب الاقتصادي إلى الجوانب الأخرى، كالتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه رحب قنصل فرنسا محمد نهاض، بالتعاون بين الجانبين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى وجود زخم اقتصادي بين الطرفين، وأن العلاقة بين مصر وفرنسا هي علاقة مميزة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

وأضاف أن القنصلية الفرنسية مستعدة للتعاون مع كافة المؤسسات الاقتصادية بالإسكندرية، لعقد مزيد من الاتفاقيات التجارية، وخلق فرص تعاون مختلفة.

في نفس السياق أوضح أحمد حسن نائب رئيس «غرفة الإسكندرية» أنه من الضروري الاهتمام بالتعاون المشترك في مجال التعليم، فالإسكندرية ليس بها جامعة واحدة فرنسية.

كما أشار إلى أن هناك تطور ملحوظ في منطقة برج العرب، والإسكندرية هي ممر لـ 60% من حجم التجارة، ولذلك من الضروري الاستفادة من الخبرة الفرنسية، خاصة في مجال إقامة المعارض الدائمة، وأيضًا في مجال تطوير الأسواق، ومجال الطاقة الشمسية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الفرنسية في عدة مجالات مختلفة.

قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)

قنصل فرنسا يزور "تجارية الإسكندرية" لبحث سبل التعاون بين الجانبين (صور)