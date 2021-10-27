نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في مركز ناصر

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زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، مركز ناصر لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» ضمن المشروع القومي لتطوير القرى،وذلك في حضور العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،والأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر، ذلك في إطار تكليفات المحافظ «د.محمد هاني غنيم» بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

حيث تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل ويشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير،ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى(الحمام،اشمنت، دلاص، بهبشين،بني عدي) في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ،حيث يضم المجمع (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان.

وتابع الدكتورعاصم سلامة سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم،إذ تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة كمال قرني عويس للتعليم الأساسي«إنشاء جديد»،والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية وتضم 22 فصلا دراسيا،وذلك ضمن 19 مشروعا مابين «إنشاء جديد،توسعات، تعلية،إحلال جزئي»يتم تنفيذها بقرى المركز،فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء وحده إسعاف على طريق دمو بني سويف، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وستضم 2 سيارة «نموذج كبير» لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.

وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لسير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية البرج والذي يتكون من شبكة انحدار بنسبة تنفيذ 60% وخط طرد بنسبة 60% ومحطة رفع بنسبة 30%، التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات 35 مليون جنيها،حيث يجرى العمل في 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في قرى(اشمنت،كوم أبوخلاد، بني خليفة،المنصورة،منشأة هديب،البرج،كفر الجزيرة،الزيتون، أبوصالح، منشأة الشركة،غيط البحاري..).