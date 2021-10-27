أخبار عاجلة

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة» -
القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2 -
«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية -
لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة -
أهمها عادات الطعام .. صديق محمد صلاح يكشف سر تألقه -
«الأكاديمية العربية» تختتم المؤتمر الدولي للجامعات البحرية بمشاركة 35 دولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع "الأواني المنزلية" بنجران

Print
فرع "الموارد البشرية" زار 69 محلاً وأنذر 4 منشآت

16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، نفّذت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا جولات ميدانية على نشاط بيع الأواني المنزلية لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضح "آل منصور" أن اللجنة في كل من نجران وحبونا زارت 69 محلاً، ووجدت أن أعداد السعوديين العاملين في النشاط بلغ 135 موظفاً سعودياً، و17 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين 116 وافداً من مختلف الجنسيات، وتم حصر 16 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأضاف "آل منصور" أن نسبة التوطين في النشاط بلغت 57% وتم إنذار أربع منشآت.

وفي نهاية حديثه، أهاب "آل منصور" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين؛ تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع

16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع

16 فرصة عمل ونسبة توطين 57% في منافذ بيع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان"

"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان"

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"

أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء

أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء