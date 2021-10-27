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مسؤول أمريكي : بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية المستوطنات

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مسؤول أمريكي : بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية المستوطنات مسؤول أمريكي : بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي قضية المستوطنات

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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش خطط الاستيطان الإسرائيلية في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بعد أن مضت إسرائيل قدما في خططها لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تعارض بشدة قرار الاستيطان الإسرائيلي باعتباره يضر بآفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في أشد انتقاد علني من جانب إدارة بايدن لسياسة الاستيطان الإسرائيلية حتى الآن.

وتم الكشف عن الاتصال الذي جرى بين بلينكن وجانتس يوم الثلاثاء لأول مرة من قبل موقع أكسيوس الإخباري الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوزير الأمريكي عبر عن معارضة واشنطن لخطة الاستيطان.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنهما ناقشا أيضا الوضع في السودان الذي استولى فيه الجيش على السلطة.

المصرى اليوم

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