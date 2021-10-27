رغم الرفض الأمريكي.. إسرائيل توافق على بناء 2800 مستوطنة في الضفة

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منح منتدى التخطيط التابعه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الموافقة على بناء 2800 منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الأمريكي والأوربي للتوسع الاستيطاني.

وحسبما ذكره موقع «واي نت» الإسرائيلي اليوم، اجتمعت اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط التابعة لوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، لمنح الترخيص للمضي قدمًا في بناء المستزطنات.

وذكر الموقع الإسرائيلي «واي نت» أن أكثر نصف هذا العدد من المنازل تقدم للحصول على الموافقة النهائية قبل بدء البناء.

ويأتي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب يوم واحد من "أقسى إدانة" أميركية لخطط التوسع الاستيطانية الإسرائيلية؛ إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة الحرة الأمريكية، أمس الثلاثاء، : "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف "نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر"، معتبرا أن هذا التوسع "يضر بآفاق حل قيام دولتين". وتابع برايس "نعتبر أيضا أن كل الجهود الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعي، غير مقبولة"، مشددا على أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سبق أن أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين بهذه المواقف "بشكل مباشر".

كذلك يأتي القرا بعد أيام على إنذار أوروبي بأن الاتحاد، لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، ومطالبة المفوضية الأوروبية إسرائيل بإلغاء مناقصات لبناء 1300 منزل أعلن عنها مطلع الأسبوع.

طالب إسرائيل الاثنين، بوقف البناء الاستيطاني، وألا تمضي قدماً في المناقصات؛ إذ صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان إن "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".

وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي، أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نتائج الاستيطان "الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الإقليمية والأميركية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وحسب موقع « واي نت» الإسرائيلي فإن القرار من شأنه أن :"يزيد من الصدع بين إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا، ويغضب الفلسطينيين، ويشكل اختباراً أمام التحالف الحاكم في إسرائيل الذي يضم قوميين ووسطيين ومعارضين للاستيطان.