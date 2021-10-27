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بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد للموظفين وأسرهم

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بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد للموظفين وأسرهم

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أطلق بنك ناصر الاجتماعي حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد «كوفيد-19»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهي الحملة التي تأتي دعمًا لمبادرات البنك المركزي، لتوفير كافة سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم جميع العاملين بها ضد فيروس كورونا وانطلاقًا من حرصه الدائم على سلامة موظفيه.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في بيان، الأربعاء، إن البنك برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي حرص منذ بداية أزمة كورونا على إطلاق العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وأمان جميع العاملين والعملاء، حيث إن الحفاظ على سلامتهم يأتي على رأس أولوياتنا مؤكدا أن الموظفين هم الثروة الأساسية للبنك.

وأضاف عشماوي أن حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» لموظفي البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة في التغلب على الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء منذ رصده وحتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.

جدير بالذكر أن البنك نجح في مواجهه الجائحة منذ بدايتها، حيث واصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية كما اتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه وعملائه وفقًا للتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة.

المصرى اليوم

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