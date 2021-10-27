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«بيهزروا».. «تعليم القليوبية» تكشف تفاصيل خناقة طلاب وأولياء أمور أمام مدرسة بقليوب

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«بيهزروا».. «تعليم القليوبية» تكشف تفاصيل خناقة طلاب وأولياء أمور أمام مدرسة بقليوب «بيهزروا».. «تعليم القليوبية» تكشف تفاصيل خناقة طلاب وأولياء أمور أمام مدرسة بقليوب

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قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن واقعة تشاجر طلاب أمام مدرسة إعدادي في قليوب وقعت خارج إطار المدرسة وليس داخلها وليس للمدرسة أو إدارتها دور فيها، لأن الطلاب وأولياء أومورهم تشاجروا عقب خروجهم من حيز المدرسة وعقب انتهاء اليوم الدراسي، وليس كما شاع البعض أنها داخل المدرسة.

كان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا لمشاجرة امام إحدى المدارس في القليوبية، وكشفت أجهزة الامن أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلاب من إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز شرطة قليوب، قام طالبَين بالمزاح ودفع أحدهما الآخر نحو دراجة نارية مارة أمام المدرسة، ما أدى إلى قيام قائدها بنهرهما والتعدى عليهما بالسب والشتم، على إثر ذلك قام عدد من أصدقائهما وذويهما المتواجدين بالمكان بمناصرتهما وتعدى كل من الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، ولم يتم تحرير أي محضر بالواقعة من كلا الطرفين.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من تحديد هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص، وقرروا بعدم علمهم بهوية قائد الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط قائد الدراجة النارية.

المصرى اليوم

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