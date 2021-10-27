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رئيس «حدائق الحيوان» يحذر: النسناس مؤذ وغدّار ولا يصلح للتربية المنزلية

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رئيس «حدائق الحيوان» يحذر: النسناس مؤذ وغدّار ولا يصلح للتربية المنزلية رئيس «حدائق الحيوان» يحذر: النسناس مؤذ وغدّار ولا يصلح للتربية المنزلية

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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن قيام الشباب بتربية بعض الحيوانات خاصة في الأماكن الراقية أصبحت ظاهرة في مدن مثل الرحاب ومدينتي، مؤكدًا أن هذه الحيوانات تمثل خطورة على الناس.

وأضاف «رجائي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «دي إم سي»، الأربعاء: «بقيت بمشي في بعض الأسواق وألاقي الشباب ماشي بنسانيس على كتفه، وهذا مظهر غير لائق، ويمثل تعديًا على حقوق الآخرين».

وأشار إلى أن النسانيس من الحيوانات الخطرة ولا تُستأنس، لأنها تأتي في مرحلة سنية ويكون فيها غدر عندما تكبر، بما يمثل خطرًا، وقد يكون مؤذيا وغادرا، وينقل أمراضا غريبة للمواطنين، مناشدًا المواطنين أن يقوموا بتسليم مثل هذه الحيوانات إلى الحدائق، لأنها تمثل خطورة على المجتمع والصحة العامة.

المصرى اليوم

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