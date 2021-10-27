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بيئة الإسكندرية: 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة خلال أكتوبر (صور)

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بيئة الإسكندرية: 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة خلال أكتوبر (صور) بيئة الإسكندرية: 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة خلال أكتوبر (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من الإلتزام بقواعد النظافة العامة، والقضاء على ظاهرة النباشين بمداهمة أماكن تواجدهم، مشيرًا إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثارًا سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجهًا بضرورة التعاون بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة والحفاظ على البيئة بشوارع المحافظة.

وأوضح المحافظ في بيان، الأربعاء، أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية شنت 11 حملة مكبرة خلال شهر أكتوبر الجاري، أسفرت هذه الحملات عن تحرير 94 محضر للحد من المخالفات البيئة في مختلف احياء الاسكندرية، و17 محضر لمن يلقون مخلفات الردم في غير الأماكن المخصصة لها.

من جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن الحملات التي تمت خلال الشهر الجاري جابت الأحياء المختلفة؛ حيث شملت مناطق (وابور المياه، والحضرة الجديدة، وشارع الزهور، وشارع سوتر في الازاريطة، والابراهيمية، ومحور المحمودية) التابعين لحي وسط، وفي حي شرق شملت مناطق ( سموحة، وخورشيد، وباكوس، وسموحة الجديدة، وترام جليم)، اما المناطق التي تمت فيها الحملات بنطاق حي منتزه ثاني فهي (شارع 45، والملاحات)، كما تم إزالة كافة المخالفات البيئية من الطريق الكافوري أمام برج العرب)، وقد ثمنت شوقى دور شرطة البيئة والمسطحات المائية على تعاونها الدائم ودورها الفعال التي تقوم به خلال الحملات لردع المخالفين.

"بيئة الاسكندرية" : 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال أكتوبر (صور)
"بيئة الاسكندرية" : 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال أكتوبر (صور)
"بيئة الاسكندرية" : 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال أكتوبر (صور)
"بيئة الاسكندرية" : 11 حملة مكبرة وتحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال أكتوبر (صور)

المصرى اليوم

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