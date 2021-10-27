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نظم المركز الثقافي الكوري ختام مسابقة الكي بوب على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

وشارك في المسابقة التي جاءت تحت عنوان «Let’s K-POP in Cairo» 10 فرق فنية في فئتي الغناء والرقص.

وأعرب السفير الكوري هونج جين ووك عن امتنانه لاهتمام الشعب المصري بالثقافة الكورية ومشاركته ليس فقط في الاستمتاع بأغاني الكي بوب وإنما أيضاً بالمشاركة في هذه الفاعلية وإظهار مواهبهم ومهاراتهم الفنية.

وقال السفير الكوري إنه محظوظ لوجوده في مصر حيث تتعانق الطبيعة الخلابة مع التراث الثقافي والحضاري الثري مشيراً إلى أن مصر غنية بشبابها الواعد في مختلف المجالات.

قال السفير الكوري إن التلاقي الحضاري بين الشعب الكوري والمصري يشبه طبق «الكشري» الذي يمتلئ بمكونات مختلفة ولكنها في الوقت منسجمة مع بعضها البعض. وهكذا التبادل الثقافي بين البلدين فرغم وجود بعض أوجه التباين إلا أن عوامل التقارب والانسجام بينهما تظل كبيرة.

وعلى هامش المسابقة أقيم معرض صور فنية لأهم فرق ونجوم الكي بوب حيث استمتع الحضور بالتقاط الصور التذكارية والسيلفي.

وبعد انتهاء العروض التي نالت استحسان الجمهور، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من السفير الكوري ورئيس الجالية الكورية جو تشان هو، ود. أحلام يونس الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والدكتور عاطف عوض عميد معهد البالية تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة.

وفي فئة الغناء فازت كريستين لويس بالمركز الأول وفي المركز الثاني زيلا عمرو وفي فئة الرقص فازت ياسمين أحمد بالمركز الأول وليليا الخطيب بالمركز الثاني وحصل محمد نبيل ومحمود محمد على جائزة الفريق الأكثر شعبية.

وكان أسبوع الثقافة الكورية قد انطلق في الأسبوع الماضي حيث تم تواصلت عروض ليالي السينما الكورية على مدار اربعة ايام، كما تم افتتاح معرض الفنون الكورية بمتحف أحمد