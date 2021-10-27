هل السلاح في غزة بعيدا عن المدنيين: محلل فلسطيني القطاع لا يمتلك صحارى أو غابات

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بين الحين والأخر يتسائل البعض عن أماكن تخزين الأسلحة في قطاع غزة سواء من قبل حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس، أو الفصائل الأخرى، لكن هناك تأكيدات أن الأسلحة في أنفاق أو داخل الأحياء السكنية أو بعض المدارس، كما ذكرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة.

قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور إبراهيم إبراش، إن الأسلحة التي تمتلكها حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وباقي الفصائل المسلحة جميعها داخل قطاع غزة وفي الأحياء السكنية، فمن يعرف قطاع غزة يعي تماما أنه لا سبيل عن تخزينها في أماكن بعينها مثل ما يحدث في الدول، التي تمتلك غابات أو صحراء .

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن قطاع غزة يعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا في العالم بالسكان ولا يوجد مكان خالي من الكثافات السكنية، وجميعها ليست بعيدة عن الاستهداف الإسرائيلي كما حدث في الحرب الأخيرة في شهر مايو الماضي.

وأضاف أن الأمر ليس محتكرا على حرك الجهاد بتخزين السلاح في أكثر من مكان حتى يكون بعيدا عن أنظار إسرائيل، واستشهد ما ذكرته الأمم المتحدة خلال الحرب الأخيرة من توجيه اتهامات بوجود أنفاق مليئة بالأسلحة وكذلك المدارس، مضيفا أن الطيران الإسرائيلي لم يقرف بين مدني وبين أحد عناصر المقاومة المسلحة سواء كانوا من كبار السن أو النساء والأطفال.

ولفت إلى أن الأمور متداخلة وكانت هناك عشوائية في إطلاق الصواريخ من داخل قطاع غزة على إسرائيل، وإن كانت جميعها حريصة على حماية المدنيين، في ظل عدم التفرقة بين المدنيين والمقاومين لدي إسرائيل.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن جنرال كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن عملية تدمير برج الجلاء في غزة، التي تباهت بها قواته كثيراً، كان خطأً فادحاً ارتد إلى نحر إسرائيل، وقد فاقت أضراره فوائده، ووكان القائد السابق للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط نيتسان آلون، يتكلم عن مغزى ودروس عملية «حارس الأسوار»، الحرب الذي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو الماضي. وقال آلون، الذي تولى مسؤولية التحقيق الداخلي في العملية في حينه، إن هناك إخفاقات عدة رافقت هذه العملة، بينها قصف البرج المذكور، فقد ضم البرج مكاتب عدة لوسائل إعلام عالمية. وبدلاً من تجنيدهم لصالح إسرائيل، تم وضعهم في الوضع نفسه الذي يعيشه أهل غزة عندما يتم قصف بيوتهم أو مصالحهم التجارية ويعطون دقائق معدودة حتى يهربوا.

وكان قصف البرج قد تم يوم 15 مايو الماضي، عندما أطلقت مقاتلات حربية إسرائيلية 4 صواريخ عليه، بعد إبلاغ قاطني البرج مهلة 10 دقائق للفرار منه، وبعدها قصف حتى التدمير. وكان يضم أيضاً مكاتب وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية. لذلك؛ توجهت الإدارة الأميركية طالبة منحها تفسيراً للهجوم، فادعت حكومة إسرائيل أن «حماس» شغلت أنظمة إلكترونية من داخل البرج لتعطيل منظومة القبة الحديدية، وكان يجب تدمير البرج كله حتى يتوقف التخريب والتشويش. ولكن هذا التفسير لم يقبل.