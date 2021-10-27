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نائب لبناني: قرداحي وصل لمنصبه بعد تصريحاته عن

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نائب لبناني: قرداحي وصل لمنصبه بعد تصريحاته عن السعودية نائب لبناني: قرداحي وصل لمنصبه بعد تصريحاته عن
قال النائب اللبناني نهاد المشنوق إن الاحتلال الإيراني يسيطر على القرار السياسي في لبنان، كما أن جورج قرداحي لديه عداء علني للعروبة. وأضاف أن تصريح قرداحي ضد هو ما جعله يكون وزيرا للإعلام في لبنان.

ورأى المشنوق أن "كلام ​وزير​ الإعلام ​جورج قرداحي​ هو ابن بيئة سياسية أشرفت على تشكيل هذه ​​، وأعطتها الثقة، من موقع يغلب عليه العداء العلني لفكرة ​العروبة​. وكلامه قبل شهر من تسميته وزيرا، كان هو البيان السياسي الذي نصّبه وزيرا".

وفي تصريح عبر حسابه في "تويتر" اعتبر المشنوق أن "الحلّ المؤقّت هو استقالة قرداحي، تخفيفا للضرر الذي يتم إلحاقه بلبنان​ من هذه البيئة وهذا المناخ. والحلّ النهائي هو باستعادة الهامش بين الدولة والدويلة، وتقليص سيطرة الاحتلال الإيراني على القرار السياسي في لبنان، وهذا بحث يطول".


الوطن السعودية

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