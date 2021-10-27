ضبط 120 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض

★ ★ ★ ★ ★

أغلقـت اللجنـة الأمنية لمتابعـة محلات تفصيـل الملابس العسكرية، في إمـارة منطقـة الرياض، محليـن مخالفـة لتفصيـل الملابس العسـكرية، كما ضبطـت 120 بدلة عسـكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب، والشـعارات العسكرية المخالفـة، وتم مصـادرة المضبوطـات واتخاذ الإجـراءات اللازمة حيالها.

جـاء ذلـك خلال جولة تفتيشية، قامـت بها اللجنة مسـاء أمس، بمشـاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسـة أمـن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شـرطة وجـوازات المنطقـة، قـوة المهمـات الخاصـة، ومكتـب العمل في الرياض.

وجـاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة، من أمير المنطقة بالنيابـة الأميـر محمد بـن عبدالرحمن بـن عبدالعزيز، لضبـط مثل هـذه الممارسـات المخالفـة، واتخـاذ الإجـراءات النظامية بحق المخالفين.