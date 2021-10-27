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رئيس جامعة الأقصر يبحث آليات تسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

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رئيس جامعة الأقصر يبحث آليات تسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم رئيس جامعة الأقصر يبحث آليات تسكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

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عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا بأعضاء لجنة الإسكان والاستراحات بالجامعة، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتسكين أعضاء هيئة التدريس وشروط وقواعد وأسس ومعايير تخصيص الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وافقت اللجنة برئاسة رئيس الجامعة على الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بشأن تسكينهم بالسكن الإداري للجامعة.

كما وافقت اللجنة على إخلاء الطرف لعدد من أعضاء هيئة التدريس من استراحات الجامعة بمدينة طيبة شمالي الأقصر، إلى جانب الموافقة على تسكين عدد آخر بذات الاستراحات تنفيذًا لرغباتهم.

وحضر الاجتماع جمال السيد، أمين عام الجامعة، ومهندس عبدالقادر الحادي، مدير عام الشؤون الإدارية، وزكريا محمد مدير الاستراحات، منتصر السعيد، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، ومصطفى محمد، مدير الشؤون القانونية، عبدالحفيظ فوزي مدير التخطيط، وحمدي محمد، مدير الشيون العامة بالجامعة.

المصرى اليوم

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