المصري يوقع عقوبات رادعة على عمرو مرعي

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قرر مسؤولي النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة مالية على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب غيابه عن تدريبات الفريق.

وقرر مسؤولو المصري توقيع غرامة مالية على عمرو مرعي، قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد رفضه الانتظام في معسكر الفريق المقام ببرج العرب، وذلك بسبب عدم حصوله على باقي مقدم العقد الذي أبرمه مع مجلس إدارة النادي.

عمرو مرعي، حصل على شيك عند توقيعه للنادي البورسعيدي في شهر سبتمبر الماضي، وعندما توجه إلى البنك لصرفه، اكتشف أنه ينقصه توقيع رئيس النادي، ليعتمده البنك ويصرفه.

وكان مجلس ادارة المصري، صرف في الساعات الماضية المستحقات المتأخرة للاعبين وهي 25٪؜ الخاصة بنسبة المشاركة من الموسم الماضي.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز.