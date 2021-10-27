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تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات

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تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات

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حققت المطارات المصرية إنجازاً جديداً بتجديد ترخيص 3 من مطاراتها دوليًا خلال هذا العام الحالي، حيث تم تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات وهي المرة الاولي التي يحصل فيها مطار الاقصر على تجديد بتلك المدة، كما حصل كل من مطار برج العرب الدولي على تجديد ترخيص المطار لمدة عامين ومطار اسوان الدولي على تجديد الترخيص لمدة عام.

وجاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطارات الثلاث بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالإنجازات المتتالية التي تحققها الشركة المصرية للمطارات على المستوي الدولي سواء بالحصول على شهادات الاعتماد الصحي أو تجديد اعتماد الايزو واخيراً تجديد ترخيص المطارات الحيوية مؤكداً على أهمية ترخيص المطارات المصرية والذي يعزز من سلامة المطار، ويؤكد استيفاءه كافة متطلبات سلطة الطيران المدني المصري، كما يعد خطوة أساسية في التنمية والاستثمار، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.

المصرى اليوم

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