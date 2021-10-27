ماتيوس يُوضح.. لماذا لن يتوج «محمد صلاح» بالكرة الذهبية 2021

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يعتقد أسطورة كرة القدم لوثار ماتيوس أن محمد صلاح قد لا يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، لأنه لم يكن متألقًا باستمرار خلال العام. مؤكدًا أن النجم الدولي الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي يتفوق على صلاح في سباق الحصول على الجائزة.

ويتصدر النجم الدولي المصري عناوين الصحف منذ بداية الموسم الجديد. سجل صلاح بالفعل 15 هدفًا عبر المسابقات، وقدم خمس تمريرات حاسمة أيضًا، في 12 مباراة.

كان أداء صلاح في المباريات الكبيرة في الآونة الأخيرة مذهلاً. سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا رائعًا في تعادل ليفربول 2-2 مع مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر. وأتبع صلاح ذلك بثنائية في فوز الريدز 3-2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفي بداية الأسبوع الماضي، سجل المصري ثلاثية رائعة في فوز ليفربول على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 5-0 على ملعب أولد ترافورد. جعلت عروض صلاح الكثيرين يتساءلون عن سبب عدم ترشحيه من بين المرشحين الأوائل لجائزة الكرة الذهبية 2021، والتي من المقرر الإعلان عنها في 29 نوفمبر.

أشاد ماتيوس بجهود صلاح الأخيرة في عموده بشبكة سكاي سبورت الألمانية، وكتب: «ما قدمه صلاح خلال الأشهر الماضية هو بالطبع أمر مُذهل، فهو لاعب رائع ومن طراز عالمي».

ومع ذلك ، أشار أسطورة بايرن ميونيخ أيضًا إلى أن ليفربول عانى من دون المستوى في موسم 2020-21 ، ولم يفز بأي ألقاب.

على الرغم من أن صلاح سجل 31 هدفًا في 51 مباراة مع الريدز، فقد احتل فريق يورجن كلوب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور ربع النهائي. وجد الريدز أنفسهم خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي في مرحلة ما قبل حصولهم على المركز الرابع في الجولة الأخيرة.

يشعر ماتيوس أن ذلك قد يؤثر على فرص صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

وأوضح: «من المُحتمل جدُا أن مستواه سيساعده كثيرا في اختياره للاعب كرة القدم العالمي. لكن هذا لم يكن الحال طوال العام، حيث واجه هو وليفربول مشاكل خطيرة».

يشعر ماتيوس أن جورجينيو لاعب تشيلسي في وضع أفضل من مهاجم ليفربول للفوز بجائزة الكرة الذهبية في نوفمبر. فاز يورجينيو بدوري أبطال أوروبا مع البلوز ويورو 2020 مع إيطاليا هذا العام.

وأضاف ماتيوس: «المرشح جورجينيو من تشيلسي كان مقنعًا طوال الموسم الماضي تقريبًا ولعب دورًا رئيسيًا في الفوز بدوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا مع إيطاليا».