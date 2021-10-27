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غضب في إسبانيا بعد الهجوم على سيارة كومان..سيميوني وأنشيلوتي يرفضان ولابورتا يتوعد

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غضب في إسبانيا بعد الهجوم على سيارة كومان..سيميوني وأنشيلوتي يرفضان ولابورتا يتوعد غضب في إسبانيا بعد الهجوم على سيارة كومان..سيميوني وأنشيلوتي يرفضان ولابورتا يتوعد

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اشتعلت ثورة من الغضب داخل الأوساط الرياضية الإسبانية خاصة في محيط لعبة كرة القدم ضد ما حدث مع المدرب الهولندي المخضرم رونالد كومان من بعض الجماهير الغاضبة عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقامت بعض الجماهير المنتسبة إلى نادي برشلونة بالهجوم على كومان عقب خسارة برشلونة وحاولوا العبث معه بشكل مرفوض وتهكموا عليه ووجهوا له بعض السباب والشتائم.

وكان برشلونة قد خسر على ملعبه كامب نو في الجولة الماضية مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1.

وسانند عدد كبير من الرياضيين في إسبانيا كومان ورفضوا بشكل قاطع ما تعرض له وحذروا من نتائج ذلك على كرة القدم الإسبانية في الفترة المقبلة.

البداية من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الذي أكد أن ما حدث لرونالد كومان بعد مباراة الكلاسيكو لم يكن يجب أن يحدث، وأوضح: هذه مشكلة إجتماعية، كومان إنسان قبل أن يكون مدربًا، إنهم قللوا الإحترام منه بشكل كبير.

أما الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني فاعترض بشدة على ما تعرض له نظيره في برشلونة وقال: ما حدث مع كومان هو مشكلة إجتماعية اكثر من كونها كرة قدم.

وبدوره توعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة هذه القلة من الجماهير التي هاجمت المدرب كومان وقال في تصريحات أبرزتها الصحف الإسبانية قبل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الأربعاء: ما حدث مع كومان لا يجب أن يحدث مرة آخرى.

ويواجه برشلونة مساء اليوم الأربعاء نظيره رايو فاليكانو ضمن الجولة الـ 11 من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري 2021/2022.

وكان كومان أمس الثلاثاء قد شن هجوماً عنيفاً ولاذعا على منتقديه ومن هاجموه عقب مباراة الكلاسيكو، قائلاً: لا أعتقد أن هناك حلاً مع هؤلاء، في رأيي هي مشكلة اجتماعية، إنهم أشخاص لديهم مشاكل تعليمية ولا يعرفون ما هي المعايير والقيم ولا يجب أن نولي اهتماما كبيرا لهؤلاء ولا أعيرهم اهتماماً.

وأضاف المدرب الهولندي: عليكم أن تعرفوا أن هذا لم يحدث معي فقط، العديد من اللاعبين وعائلاتهم في برشلونة عانوا من مثل هذا الهجوم، ومن هؤلاء قائد الفريق السابق كارليس بويول، ولكن ربما كان الأمر مبالغا فيه معي بصورة أكبر.

وأضاف: عقب المباراة أثناء خروجي من الملعب تعرضت للهجوم وكنت أفكر في الخروج من السيارة، وقالوا لي من الأفضل فعل ذلك، حيث كانت زوجتي معي، لأنهم كانوا يسجلون مقاطع ويريدون العبث معي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بينما يحتل أصحاب الأرض رايو فاليكانو المركز الثامن ولهم 16 نقطة.

- شاهد هجوم جماهير برشلونة على كومان

المصرى اليوم

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