الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم بهدف ضد المقاصة

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انتهى الشوط الأول من المباراة الجارية الأن بين بيراميدز ونظيره مصر المقاصة ، بتقدم الأول في إطار الجولة الأولى للدوري الممتاز موسم 2021-2022.
تقدم بيراميدز عن طريق لاعبه المغربي وليد الكارتي، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، عن طريق رأسية سكنت شباك الحارس محمد مجدي.
وجاءت تشكيلة بيراميدز في الشوط الأول كالأتي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: أحمد توفيق، علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي
الوسط: نبيل دونجا، وليد الكارتي، إبراهيم عادل
الهجوم: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، دودو الجباس .
بينما على الجهة الأخرى تشكيلة مصر المقاصة:
حارس المرمى: محمد مجدي
الدفاع: علي فتحي، أحمد صباحه، أحمد عبدالمنعم، هشام شعبان
الوسط:علي المصري، محمود عقل، سيرجي ايرك
الهجوم: أتولا جوزيف، زياد أشرف، جون أفيري.