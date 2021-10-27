الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم بهدف ضد المقاصة

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انتهى الشوط الأول من المباراة الجارية الأن بين بيراميدز ونظيره مصر المقاصة ، بتقدم الأول في إطار الجولة الأولى للدوري الممتاز موسم 2021-2022.

تقدم بيراميدز عن طريق لاعبه المغربي وليد الكارتي، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، عن طريق رأسية سكنت شباك الحارس محمد مجدي.

وجاءت تشكيلة بيراميدز في الشوط الأول كالأتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق، علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا، وليد الكارتي، إبراهيم عادل

الهجوم: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، دودو الجباس .

بينما على الجهة الأخرى تشكيلة مصر المقاصة:

حارس المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي، أحمد صباحه، أحمد عبدالمنعم، هشام شعبان

الوسط:علي المصري، محمود عقل، سيرجي ايرك

الهجوم: أتولا جوزيف، زياد أشرف، جون أفيري.