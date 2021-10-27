جازان : ضبط مقيم مخالف لتنظيم التداول الطبي

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة شؤون الحرمين بعد رفع الطاقة الاستيعابية

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي...