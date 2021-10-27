أخبار عاجلة

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجبير" يستقبل وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية

Print
استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفدًا من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة

"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان"

"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان"

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة"

أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء

أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء