أخبار عاجلة

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات قرداحي

Print
البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات قرداحي البحرين تستدعي سفير لبنان وتسلمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات قرداحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على ، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية