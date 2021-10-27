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«جنايات القاهرة» تعاقب عاطل بالمؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات

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«جنايات القاهرة» تعاقب عاطل بالمؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات «جنايات القاهرة» تعاقب عاطل بالمؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت التحريات أن المتهم كان بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائه.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الهيروين، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فإن استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم أثناء في المنطقة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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