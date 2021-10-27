محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة (صور)

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قاد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، حملة ميدانية لمتابعة استمرار الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها على مستوى أحياء الإسكندرية، لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وذلك في إطار تكليفات الأخيرة لرؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بإزالة جميع الاعلانات المخالفة.

وأكد الشريف أن حملات إزالة الإعلانات تتم بجميع أنحاء وشوارع الإسكندرية وليس الكورنيش فقط.

وحذر المحافظ المواطنين الراغبين في إقامة الإعلان من التعاقد مع الشركات الإعلانية المخالفة، موجهاً المواطنين بضرورة التعاقد مع الشركات المرخصة من محافظة الإسكندرية،مؤكداً على أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه تلك الشركات المخالفة واسترداد حق الدولة بالكامل.

على الصعيد ذاته؛ أوضح المحافظ أنه تم وضع آلية رقمية خاصة بالإعلانات، لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code يستطيع من خلال الموظف المختص بواسطة التلفون التأكد من صحة رخصة الإعلان من عدمها، مؤكدا أن كل إعلانات الإسكندرية أصبحت الآن يتم مراجعتها وفقاً لذلك الكود، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)

محافظ الاسكندرية يقود حملة لازالة الاعلانات المخالفة: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code (صور)