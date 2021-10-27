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بعد توقف 6 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة من شرم الشبخ

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بعد توقف 6 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة من شرم الشبخ بعد توقف 6 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أول رحلة من شرم الشبخ

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استقبل مطار الأقصر الدولى أولى الرحلات القادمة من شرم الشيخ بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات وذلك لتنشيط السياحة الداخلية في الأقصر.

وتتبع هذه الرحلة الشركة الوطنية للطيران رقم MS 202 على متنها 110 راكبا من السائحين والمصريين، ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة أخرى مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، وكذلك الاستمتاع بالصوت والضؤ بمعابد الكرنك، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.. جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

جدير بالذكر ان تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر.. وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً على طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

المصرى اليوم

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