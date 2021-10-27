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مجلس جامعة بني سويف يهنىء رئيس الجامعة بتجديد الثقة لفترة ثانية

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مجلس جامعة بني سويف يهنىء رئيس الجامعة بتجديد الثقة لفترة ثانية مجلس جامعة بني سويف يهنىء رئيس الجامعة بتجديد الثقة لفترة ثانية

استهل مجلس جامعة بني سويف، اليوم، في جلسته رقم 202 بتقديم التهنئه للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة وتوليه رئاسة الجامعة لفترة ثانية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وعبر أعضاء المجلس عن شكرهم الي الرئيس رئيس الجمهورية على صدور القرار الجمهوري بالتجديد للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لفترة ثانية لاستكمال مسيره النجاح التى بدأها منذ توليه منصب رئيس الجامعة والتى شهدت خلالها الجامعة إنجازات في كافة القطاعات وحصلت على مراكز متقدمة فى التصنيفات المحلية والدولية.

ووجه الدكتور حسن الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقة في توليه رئاسة الجامعة لفترة ثانية، كما تقدم بالشكر الي الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، كما قدم الشكر لكل من هنأه، محافظ بني سويف الدكتور هاني غنيم، ولكافة القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية والشعبية بالمحافظة، ولاعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والمجتمع السويفي الأصيل بكافة طوائفه.

وطالب الدكتور منصور جميع القيادات باستمرار العمل وتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الإدارات والاهتمام ببناء الإنسان والاستعانة بالكفاءات من أجل إعداد كوادر وصف ثاني خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالجامعة ومواصلة النجاح على مستوى كافة القطاعات الجامعية.

المصرى اليوم

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