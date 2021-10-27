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الاتحاد الأوروبي: لا نريد عودة السودان إلى «ساعات الظلام»

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الاتحاد الأوروبي: لا نريد عودة السودان إلى «ساعات الظلام» الاتحاد الأوروبي: لا نريد عودة السودان إلى «ساعات الظلام»

قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب عودة السودان إلى المسار المدني، مضيفا: «لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام».

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على «تويتر»، اليوم الأربعاء، تعليقا على تطورات الأحداث في السودان، عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل ومجلس السيادة الانتقالي.

وقال بوريل: «تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعبرت له عن دعمنا للعودة إلى المسار الانتقالي المدني باعتباره الخيار الوحيدة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في السودان».

وأكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أي مسار آخر غير المسار المدني يعد خيانة لتطلعات الشعب السوداني الذي قاد ثورته قبل عامين.

وقال جوزيب بوريل: «لا نريد أن يعود السودان إلى الساعات المظلمة من تاريخه».
وقرر الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعليق مشاركة السودان جميع أنشطة المنظمة يتم إعادة السلطة للحكومة المدنية.

المصرى اليوم

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