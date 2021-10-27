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طلاب جامعة الأقصر يشاركون في مهرجان الألعاب الصيفية لطلبة الجامعات

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طلاب جامعة الأقصر يشاركون في مهرجان الألعاب الصيفية لطلبة الجامعات طلاب جامعة الأقصر يشاركون في مهرجان الألعاب الصيفية لطلبة الجامعات

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شارك طلاب جامعة الأقصر في اللقاء الرياضي لمهرجان الألعاب الصيفية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة- الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي، تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة، والذى اقيم على شواطئ القناة بقرية اللوتس بمدينة فايد بالاسماعيلية، خلال الفترة من ٢٤ لــــ٢٧ اكتوبر الجاري، تزامناً مع احتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.

وشارك طلاب الجامعة في ألعاب كرة قدم الشاطئ- طائرة شاطئ للبنين، طائرة شاطئ طالبات.

وحصل الطلاب على شهادات تقدير في الحفل الختامي الذي أقيم أمس الثلاثاء.. وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التي شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر إلى جانب خلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيدا بمشاركة طلاب الجامعة في كافة الفعاليات وتحقيقهم مراكز متقدمة.

المصرى اليوم

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