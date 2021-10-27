المشدد 10 سنوات لمحصل بالفيوم سرق حصيلة إيراد «الكهرباء»

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حكمت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبة باسط ربيع عبدالقوى عبد المجيد، محصل كهرباء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وتغريمه مبلغا مساويا لقيمة المبلغ المختلس، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كان المتهم قد ادعى كذبا قيام مجهولين بسرقة حصيلة إيصالات الكهرباء وتعرضه للضرب أثناء السرقة.

وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، برئاسة إيهاب جمال عبدالحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد السلام، ومحمد على الحلوانى، ومحمد أسامة الصاوى، وأمانة سر محمد عبد البصير، أنه استقر فى يقينها واطمأن وجدانها أن المتهم باسط ربيع عبد القوى، موظف عام (محصل فواتير الكهرباء)، بهندسة سنورس، قطاع غرب الفيوم بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنه خلال شهر مارس 2018 استلم عهدته من إيصالات الكهرباء لتحصيلها بقيمة 176 ألفا و795 جنيها و50 قرشا، لتحصيلها من مستهلكى الكهرباء.

وكشفت المحكمة عن توريده جزءا من المبلغ 57 الف جنيه ، وتبقى لديه 120 الف جنيه لم يورده، واختلس قيمتها وعقب ارتكابه جريمته الشنعاء اختلق واقعة كاذبة، وأبلغ الشرطة بأنه تعرض للسرقة، مفتعلا إصابته، وثبت كذبه واختلاقه الواقعة وإصابته.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم وثبوتها فى حقه، أخذاً بشهادة كل من محمود فتحى عبد الكريم قطب، موظف بالكهرباء، والرائد على محمد توفيق، معاون مباحث الفيوم، وما ثبت من تقرير الطب الشرعى وتقرير خبراء المرفق، إذ شهد محمود عبد الكريم قطب، محاسب بهندسة كهرباء سنورس، بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استلم بصفته محصل كهرباء إيصالات تحصيل بقيمة مائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسين جنيها وخمسين قرشا بـ 167 الف جنيه ، عهدة لديه، خلال شهر مارس 2018 لتحصيل قيمة الإيصالات من المواطنين، وتوريده جزءا منها بـ 57 الف جنيه، لم يوردها، فتوجه إلى مركز الشرطة وحرر محضرا بذلك، وأنه أثناء وجوده بديوان المركز تقابل معه المتهم، الذى حضر لتحرير محضر، مدعيا سرقة الإيصالات منه و16 ألف جنيه، قيمة بعض الإيصالات كرهًا عنه، وأنه شاهد حال إقراره، شاهد الإثبات الثانى واختلاقه الواقعة، وأنه محدث إصابته بنفسه واختلاسه مبلغ 16 ألف جنيه، قيمة الإيصالات، وإلقاء باقى الإيصالات فى النيل.

وأفادت التحريات السرية بعدم صحة واقعة سرقة المتهم، وأنه اختلس المبلغ المحصل من عهدته وألقى باقى الإيصالات فى النيل.

وأكدت محكمة جنايات الفيوم أنه ثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المتهم تشير بسطحيتها إلى كونها على غرار الإصابات الافتعالية، التى يحدثها الشخص بنفسه كما ورد خطاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن أموال الشركة مملوكة للدولة، وهو مال عام، وأن المتهم يعمل محصلا بالدرجة الثالثة.