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بحضور لمياء بن بهيان.. "الثبيتي" يلتقي بالأمين العام للفيفا

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بحضور لمياء بن بهيان..

التقى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الثبيتي، اليوم بمقر الاتحاد في الرياض، بالأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فاطمة سامورا.

وناقشا خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي بما يخدم كرة القدم الآسيوية والعالمية.

واطلعت الأمين العام لـ"فيفا" خلال اللقاء على ملف كرة القدم النسائية في المملكة، والتطور الذي شهدته خلال المدة الأخيرة.

حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيان.

بحضور لمياء بن بهيان..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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