أخبار عاجلة

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

باعتمادات 36 مليون جنيه.. معدات جديدة لمنظومة النظافة بأسوان

Print
باعتمادات 36 مليون جنيه.. معدات جديدة لمنظومة النظافة بأسوان باعتمادات 36 مليون جنيه.. معدات جديدة لمنظومة النظافة بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، المعدات واللوادر والمكابس الجديدة بإجمالي 5 لوادر من ضمن عناصر تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2021/ 2022.

وتتضمن الخطة 23 معدة وسيارة باعتمادات 36 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة العامة، وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى، والتي ستقوم بالتوازى بتنفيذ البرنامج الوطنى لدعم إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث جارى إستلام المعدات الخاصة بذلك والتى تتضمن 2 رأس قلاب سعة 40 طن، و2 لودر، بالإضافة إلى 2 مكبس سعة 18 م3 .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة العامة من خلال الإستمرار في توفير المعدات اللازمة للمنظومة، موجهاً بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية

«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية

لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة

لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة