باعتمادات 36 مليون جنيه.. معدات جديدة لمنظومة النظافة بأسوان

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، المعدات واللوادر والمكابس الجديدة بإجمالي 5 لوادر من ضمن عناصر تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2021/ 2022.

وتتضمن الخطة 23 معدة وسيارة باعتمادات 36 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة العامة، وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى، والتي ستقوم بالتوازى بتنفيذ البرنامج الوطنى لدعم إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث جارى إستلام المعدات الخاصة بذلك والتى تتضمن 2 رأس قلاب سعة 40 طن، و2 لودر، بالإضافة إلى 2 مكبس سعة 18 م3 .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الحيوى الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في الدعم المتواصل للارتقاء بمنظومة النظافة العامة من خلال الإستمرار في توفير المعدات اللازمة للمنظومة، موجهاً بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.