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رفع كفاءة محولات الكهرباء في مراكز كفر الشيخ بـ3.4 مليون جنيه

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رفع كفاءة محولات الكهرباء في مراكز كفر الشيخ بـ3.4 مليون جنيه رفع كفاءة محولات الكهرباء في مراكز كفر الشيخ بـ3.4 مليون جنيه

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أعلنت محافظة كفر الشيخ حرصها على تنفيذ خطة لرفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات قطاع الكهرباء لتدعيم القرى والمراكز بتكلفة استثمارية 3 ملايين و411 ألف جنيه، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد نور الدين أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد ان يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وبخاصةً قطاع الكهرباء، ما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار، مشيراً إلى أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال والتي شملت «تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ4 محولات بـ500 ك.ف.أ بفارغة كشك بشمال مركز ومدينة دسوق بتكلفة 269 ألف جنيه».

المصرى اليوم

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