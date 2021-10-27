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بعد إلغاء الرحلة بسبب رسالة تهديد.. إقلاع طائرة للطيران البديلة المتجهة لموسكو

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بعد إلغاء الرحلة بسبب رسالة تهديد.. إقلاع طائرة مصر للطيران البديلة المتجهة لموسكو بعد إلغاء الرحلة بسبب رسالة تهديد.. إقلاع طائرة للطيران البديلة المتجهة لموسكو

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أقلعت منذ قليل طائرة " للطيران" المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو، من طراز B737-800 وعلى متنها 93 راكبا، وذلك بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد.

كان مصدر مسؤول بـ"مصر للطيران" قد أشار إلى عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 المتجهة إلى موسكو بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بنحو 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة.

وقال مصدر مسؤول بـ"مصر للطيران" إنه عقب هبوط الطائرة تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز واقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو.

المصرى اليوم

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