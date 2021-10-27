محافظ كفر الشيخ يمهل مدير مدرسة أسبوعًا لتلافي عدة ملاحظات

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة زهران للتعليم الأساسي، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبديًا عددًا من الملاحظات بالمدرسة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أمهل المدرسة أسبوعا لتفاديها، مثنيًا في الوقت ذاته على مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد السبع، مدير إدارة سيدي غازي التعليمية.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه الطلاب والتلاميذ في عدد من الموضوعات في العديد من المواد الدراسية، وخاصة في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ، وأبدى اعجابه بالمستوى التعليمي الذي ظهر عليها الأطفال والتلاميذ وطلاب المرحلة الاعدادية، مشددا على تسليم الكتب للطلاب.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ