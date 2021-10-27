أخبار عاجلة

توقيع اتفاقية تعاون بين "الخيرية لخدمات المياه" و"السويلم للمحاماة" -
أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
"الخطوط" تستعرض بمعرض السفر بلندن مبادراتها لخدمة السياحة بالمملكة -
تطويق وكسر هجوم واستهداف تجمعات.. عمليات نوعية لـ"الشرعية" ضد الحوثيين بمأرب -
كاتب يطالب بشركة تأمين حكومية تنفذ مشروع التأمين الصحي -
"شواهد على الفن" يسلط الضوء على الرحلة العالمية والمحلية للفنان السعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يمهل مدير مدرسة أسبوعًا لتلافي عدة ملاحظات

Print
محافظ كفر الشيخ يمهل مدير مدرسة أسبوعًا لتلافي عدة ملاحظات محافظ كفر الشيخ يمهل مدير مدرسة أسبوعًا لتلافي عدة ملاحظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة زهران للتعليم الأساسي، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبديًا عددًا من الملاحظات بالمدرسة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أمهل المدرسة أسبوعا لتفاديها، مثنيًا في الوقت ذاته على مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد السبع، مدير إدارة سيدي غازي التعليمية.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه الطلاب والتلاميذ في عدد من الموضوعات في العديد من المواد الدراسية، وخاصة في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ، وأبدى اعجابه بالمستوى التعليمي الذي ظهر عليها الأطفال والتلاميذ وطلاب المرحلة الاعدادية، مشددا على تسليم الكتب للطلاب.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

بـ «حتة من القمر».. لقاء الخميسي تنتصر لأصحاب «الوحمة»

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية

«علاج طبيعي جنوب الوادي» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالكلية

لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة

لحل أزمة المرور.. «شكاوى النواب» توافق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بالمؤسسة