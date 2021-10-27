محلل فلسطيني عن إضراب أسرى «الجهاد» عن الطعام: رسالة لإسرائيل وحماس

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لجأ عشرات الأسرى الفلسطينيين خاصة من حركة «الجهاد الإسلامي الدخول في إضراب عن الطعام ومن ثم تعليقه في محاولة لتوصيل رسائل للمجتمع الدولي، وفى ظل حالة التوتر بين حركتي الجهاد وحماس، إلا أن أسرى الأولى يحاولون الضغط من أجل الدخول في صفقة تبادل الأسرى المزعم عقدها بين حماس وإسرائيل.

قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور إبراهيم إبراش، إن لجوء أسرى حركة الجهاد الإسلامي، إلى الدخول في إضراب عن الطعام ليس اول مرة بل سبقته مرات عديدة وأيضا من فصائل المقاومة الأخرى، في محاولة لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي حتى يقوم بالضغط على إسرائيل، التي لا تبالي لأحد.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، الأربعاء، أن الغرض من الإضراب هو التركيز وتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، كما أنها رسالة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس، حتى يكون ملف الأسرى في ذاكراتهم خاصة في ظل الحديث عن صفقة تبادل الأسرى من أجل الضغط على حماس أيضا أن يكون لهم عدد أكبر من أعضاء الحركة في إطار الصفقة المزعومة.

وأوضح إبراش، إن إسرائيل لا تولي اهتماما للمجتمع الدولي، لذلك فإن قضية تسوية وتبادل الأسرى تتم من خلال الضغط بالوسائل المتاحة للأسرى للدخول في إضراب عن الطعام، وإن كانت إسرائيل تستجيب بعض الشئ ثم تعاود بممارسة الانتهاكات.

ولفت إلى أن الإضراب هو السلاح الأقوى لدى الأسرى، فليس في أيديهم شيئا يبكون عليه خاصة أن عددا منهم محكوم عليه بالمؤبد أو عدة «مؤبدات»، مضيفا أن الإضراب يمثل خلق إزعاج عام للإدارة الإسرائيلية.

وأوضح أن القرار النهائي لإسرائيل في تحديد الانتماءات لخروج الأسرى الفلسطينيين، فحماس ليس لديها القوة ما تفرضه على إسرائيل، بل مجرد ضغط، موضحا أن حالة التوتر بين حركتي حماس والجهاد خاصة ما وراء الكواليس، فلقد زادت في الحرب التي تصدرت فيها حركة الجهاد في عام 2014، مشيرا إلى أن التوتر بين الحركتين مستمر، فيما يحاول كل منهما أن يحافظان على صورتهما باعتبار أنهما من محور المقاومة.

كانت قد أعلنت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) أنّ نحو 250 أسيرًا من حركة الجهاد الإسلامي شرعوا بالإضراب عن الطعام في مختلف السجون وبدعم من كافة الفصائل، رفضًا للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عددًا من قياداتهم إلى التحقيق.

ومؤخرا أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أسرى «حركة الجهاد»، «علقوا إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة 9 أيام بعد أن حققوا مطالبهم، وأوضح نادي الأسير في بيان سابق أن أبرز مطالب الأسرى كانت وقف الهجمة المضاعفة على أسرى الجهاد الإسلامي وإلغاء العقوبات الجماعية التي فرضت عليهم منذ عملية نفق الحرية، وإعادة كافة المعزولين بما فيهم من قيادات التنظيم إلى الأقسام العامة، وإلغاء الغرامات المالية والسماح لهم بالزيارة، والالتزام بعدم فتح ملفات للأسرى الذين واجهوا السجان بحرق الغرف، والأهم هو الحفاظ على البنية التنظيمية لأسرى الجهاد، بما شكل ذلك حماية لأهم منجزات الحركة الأسيرة تاريخيا.