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مشروع تخرج عن مبادرة «حياة كريمة» يفوز بالمركز الثاني عربيًا

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مشروع تخرج عن مبادرة «حياة كريمة» يفوز بالمركز الثاني عربيًا مشروع تخرج عن مبادرة «حياة كريمة» يفوز بالمركز الثاني عربيًا

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فاز مشروع تخرج «مجلة المصري» الذي قدم تغطية صحفية معمقة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمركز الثاني على المستوى العربي، في مسابقة الإبداع الإعلامي التي نظمتها «مؤسسة لإعلام والتحول الرقمي»، وتنافست فيها 100 جامعة عربية وإفريقية.

وبحسب بيان، الأربعاء، يعد هذا الفوز الثالث الذي حققه المشروع، الذي نفذه طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان قد فاز بالمركز الأول عل مستوى كليات وأقسام ومعاهد الأعلام المصرية «فئة الصحافة الورقية»، كما فاز أيضًا بالمركز الأول على مستوى قسم الصحافة بالمعهد.

المصرى اليوم

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