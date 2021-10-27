ضبط عاطلين بحوزتهما بانجو وأفيون في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الأربعاء، القبض على عاطلين بحوزتهما 200 جرام من مخدر البانجو و35 جرام أفيون وسلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملت التي جاءت تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائي، البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.