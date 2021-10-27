منة فضالي بطلة حكاية «سكر مر».. وبدء التصوير خلال أيام

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تعاقدت الفنانة منة فضالي على بطولة حكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب»، الحكاية الجديدة من تأليف أحمد عبدالفتاح اخراج محمد عبدالسلام.

وتجتمع منة حاليا مع صناع المسلسل لعقد بروفات الترابيزة استعداداً لبدا التصوير، ومن المقرر عرضه قريباً عبر شاشة قنوات الحياة.

سكر مر يعد التجربة الاخراجية الثانية للمخرج محمد عبدالسلام بعد مسلسل لؤلؤ الذي حظي بجماهيرية ونسبة شعبية كبيرة جدا بطولة مي عمر وأحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، نرمين الفقى، والفنانة الشابة هدير عبدالناصر، وعدد كبير من الفنانين.