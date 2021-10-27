رئيس الجمارك: السماح بتعديل بعض بيانات الشحنة بعد صدور «ACID» وقبل الشحن

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قال الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجديدة «ACI» تم السماح بإمكانية تعديل القيمة المقر عنها، وميناء الشحن والوصول والنظام الجمركى، وكميات الشحنة وأوزانها ووحداتها، ومقدم البيان، وإضافة فاتورة، وبند جمركى جديد؛ وذلك بعد صدور رقم «ACID» وقبل الشحن.

وأضاف غتورى في بيان، الأربعاء، أنه بعد تعديل البيانات يتم إصدار نفس رقم الـ«ACID» مميزًا بالحرف «M» ويتم الالتزام بوضع هذا الرقم الجديد على جميع مستندات الشحنة.

أوضح أنه يمكن للمستورد والمصدر الأجنبى ووكيل الشحن الاستعلام عن صلاحية رقم «ACID» على بوابة «نافذة» قبل الشحن، بينما يتاح للوكيل الملاحى الأجنبى الاستعلام عنه عند تمام الشحن، مشيرًا إلى أنه يجب إثبات رقم «ACID» على الفواتير التجارية ومستندات الرسالة وليس على أوراق منفصلة وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

أضاف أنه إذا كانت «الحاوية» تحتوى على بضائع مشتركة لأكثر من مستورد وتخضع كل منهم لنظام جمركى مختلف، فإنه يتم الحصول على رقم «ACI» لكل شحنة من حسابها على «نافذة» وعند الوصول يتم تفريغ الشحنة ويعامل كل رقم «ACI» حسب نظام الإفراج المطلوب، وفى حال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج «٤» واحد، فإنه يجب على المستورد إرسال فاتورة لكل شحنة على حده ويتم الحصول على رقم تسجيل مسبق ومنفصل.

أشارإلى أنه بالنسبة لعمل التفويض الإلكترونى من صاحب الشأن إلى شركة التخليص من خلال منصة «نافذة»، يتم التفويض من حساب صاحب الشأن مع ذكر الرقم الضريبى لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب الشأن من خلال قائمة المستوردين عند طلب الحصول على الرقم التعريفي «ACID».