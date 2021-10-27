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"سفانة" الصحية تنظم عيادة أمراض العيون للأطفال

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"سفانة" الصحية تنظم عيادة أمراض العيون للأطفال "سفانة" الصحية تنظم عيادة أمراض العيون للأطفال
في المستشفى السعودي الألماني بحائل

نفّذت جمعية "سفانة" الصحية في المستشفى السعودي الألماني بحائل، أمس الثلاثاء، عيادة أمراض العيون للأطفال، برعاية شركة أسمنت حائل.

وعقدت العيادة عبر تطوّع أخصائي الأطفال والحول الدكتور أحمد الجلعود، وتخلل العيادة الكشف وصرف الأدوية والنظارات الطبية ورعاية متطلبات كل حالة مستفيدة.

ويأتي نموذج المبادرة عبر الإعلان عن العيادة وفتح حجز المواعيد عبر منصة إلكترونية مخصصة لعيادة الخير الطبية، ثم تتم دراسة الحالات المتقدمة بواسطة باحثي الجمعية الاجتماعيين والتأكد من استحقاقهم للخدمة.

وتعتبر عيادة أمراض العيون للأطفال رقم 34 إحدى مبادرات أسمنت حائل الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية، والتي استمرت منذ العام 2017م، شملت مختلف التخصصات الطبية بهدف خدمة المرضى المحتاجين في المجتمع المحلي.

يأتي ذلك بالشراكة مع جمعية "سفانة" الصحية بحائل، والمستشفى السعودي الألماني بحائل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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