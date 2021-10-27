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دعت أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى أطفالهم

شاركت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في "منتدى الأسرة السعودية 2021" الذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية بالهيئة خلود الأمير أن الهيئة تعمل على حماية وإثراء الهوية الثقافية من خلال تنظيم القطاع الإعلامي والإشراف عليه ليكون رياديًا ومسؤولًا عن تقديم محتوى قيّم يمتاز بالشفافية والموثوقية، إضافة إلى وضعها تصانيف عمرية للمحتوى لتحديد مدى ملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومطابقته للسياسة الإعلامية للمملكة.

ودعت أولياء الأمور إلى أن يكونوا واعين وملمّين بالأدوات التي وفرتها الهيئة وخاصة التصنيف العمري، ليتمكنوا من اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم وتعزيز الرقابة الذاتية لديهم.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى حاليًا إلى تطوير استراتيجية تنهض بمنظومة الإعلام، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يعتز بهويته الوطنية ويفخر بإرثه وتاريخه الثقافي وسط بيئة عامرة ومحفزة وجذابة.