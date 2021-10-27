وظائف مهددة بالاختفاء بسبب السيارات الكهربائية (تعرف عليها)

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الانتقال من السيارات، التي تعمل بالوقود الأحفوري مثل البنزين والغاز، إلى تعميم المركبات الكهربائية، يعود على البيئة بالمميزات مثل الحد منه الانبعاثات والحفاظ على السماء نقية وتخفيف الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان.

ورصد الموقع الإخباري الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا «CleanTechnica»، الأربعاء، بعض التغيرات السلبية تعود على بعض الوظائف المجتمعية، وبعض النتائج الناجمة عن التحول من البنزين للكهرباء في محركات السيارات.

ووصف الموقع التحوّل بـ«الاضطراب» حيث يتطلب الأمر مستقبلًا، عددًا أقل من العمال لبناء محرك كهربائي مقارنة بمحرك يعمل بالوقود الأحفوري، ويشير الموقع إلى أنه في المستقبل لن يكن هناك حاجه إلى أشخاص أو آلات لصناعة أنابيب العادم وكواتم الصوت وخزانات البنزين والعديد من القطع الأخرى.

فيما كشفت مجموعة بيانات حديثة أنه من بين 4.7 مليون شخص يعملون في صناعة وبيع وخدمة السيارات في الولايات المتحدة، هناك 1.3 مليون موظف لدى الوكلاء، ومليون في محطات الوقود و900 ألف في صناعة السيارات وقطع الغيار، و880 ألف إضافية في الإصلاحات الخاصة بمشاكل سيارات البنزين، ومقابل كل شخص يعمل في صناعة سيارتك، يتم توظيف 1.5 شخص لبيعها لك وصيانتها.

وأشار الموقع إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى القليل جدًا من الصيانة، وقدّمت مثالًا على نظريتها قائلة: «قطعت سيارتي (Tesla Model 3 SR) 60 ألف كيلومتر ولم تحتاج السيارة إلى إصلاحات أو استبدال سوى لإطارين وشريحة حجرية في الزجاج الأمامي وتم الانتهاء من بعض أعمال الضمان الأخرى، خلال مدة زمنية طويلة، ولم يكن من الممكن إجراء أي من الخدمات التي كنا سنقوم بها في سيارة تعمل بالغاز».

لذلك يلفت إلى أنه قد لا يحتاج الوكلاء إلى نسب الموظفين الذي يحتاجونهم الآن، خاصة إذا كان التجار لا يعرفون شيئًا عن السيارات الكهربائية ويرفضون بيعها. ورغم تلك الخسائر المحتملة على بعض الوظائف في صناعة السيارات بالبنزين، مثل تلاشي وظائف خدمات التزوّد بالوقود، فأنه لا تزال السيارات الكهربائية تكتسب شعبيتها تدريجيًا بسبب مزاياها، إذ يعمل صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم على تطوير سيارات تعمل بالطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.

يرجع إلى حقيقة أن النفط لا يزال أغلى ثمنا وأقل توافرًا، بالإضافة إلى أن التحول إلى السيارات الكهربائية سيفيد البيئة حيث يُنظر إلى هذه المركبات على أنها بدائل أكثر صداقة للبيئة، لذا في حالة كنت تفكر في التحول إلى سيارة كهربائية، فإليك 5 حقائق تحتاج إلى معرفتها.

السيارات الكهربائية تستخدم إعادة شحن نفس كمية الطاقة تقريبًا سنويًا، كما أن كفائتها مثالية في استهلاك الوقود، فالسيارات الكهربائية موفرة للوقود بنسبة 80٪. وهي نظيفة وخضراء، فاستخدام عدد أقل من الوقود الأحفوري أمر يدعم الحفاظ على البيئة بطبيعته، كما يؤدي استخدام السيارة الكهربائية إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30٪ مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز.

تعمل السيارات الكهربائية على محركات تعمل بالكهرباء وبالتالي ليست هناك حاجة لـ«تزييت» المحركات، وستنخفض أيضًا تكلفة صيانة هذه السيارات، ولا ينبغي عليك إرسالها للصيانة مثل السيارات العادية التي تعمل بالبنزين.

كما أن السيارات الكهربائية آمنة للقيادة، فتخضع السيارات الكهربائية لنفس إجراءات الاختبار مثل السيارات الأخرى التي تعمل بالوقود. وفي حالة وقوع حادث، يمكن للمرء أن يتوقع فتح الوسائد الهوائية وقطع التيار الكهربائي عن البطارية، هذا يمكن أن يمنعك أنت وركاب السيارات حولك من التعرض لإصابات خطيرة.