أخبار عاجلة

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا -
بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن» -
عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا -
واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء -
«فؤاد»: القيادة السياسية تولي أولوية قصوى لمشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية -
السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي -
مكتب رئيس وزراء السودان المعزول: حمدوك يريد عودة الوضع السابق لبدء الحوار -
السيسي يتابع مع مدبولي والجزار مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» -
الرئاسة الجزائرية: قصف مغربي على حدود الصحراء الغربية قتل 3 جزائريين -
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مكتب البرهان ينفي مزاعم بشأن تعذيبه للمعتقلين

Print
مكتب البرهان ينفي مزاعم بشأن تعذيبه للمعتقلين مكتب البرهان ينفي مزاعم بشأن تعذيبه للمعتقلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مصدر بمكتب قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لـ«سكاي نيوز عربية» بأن كل ما يشاع بشأن تعذيب المعتقلين ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر أن الموقوفين يحظون بمعاملة كريمة ولم يتم نقل أي واحد منهم للمستشفى.

وشدد المصدر على أن كل ما يصدر عن مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزارة الإعلام غير صحيح.

وفي وقت سابق، عاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منزله رفقة زوجته، وذلك بعد ضغوط دولية طالبت بإطلاق سراحه.

وبعيد ذلك، أجرى حمدوك اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن»

بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن»

عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا

عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا

واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء

واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء