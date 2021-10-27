مكتب البرهان ينفي مزاعم بشأن تعذيبه للمعتقلين

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أفاد مصدر بمكتب قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لـ«سكاي نيوز عربية» بأن كل ما يشاع بشأن تعذيب المعتقلين ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر أن الموقوفين يحظون بمعاملة كريمة ولم يتم نقل أي واحد منهم للمستشفى.

وشدد المصدر على أن كل ما يصدر عن مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزارة الإعلام غير صحيح.

وفي وقت سابق، عاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منزله رفقة زوجته، وذلك بعد ضغوط دولية طالبت بإطلاق سراحه.

وبعيد ذلك، أجرى حمدوك اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.