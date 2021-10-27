رسميًا كومان يعلن تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو .. مفاجأة هجومية

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أعلن الهولندي رونالد كومان منذ قليل رسمياً عن التشكيلة التي سيخوض بها برشلونة مباراة رايو فاليكانو والمقررة بين الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الـ 11 من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري 2021/2022.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويحتضنها ملعب «تيريزا ريفيرو» بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويحتل برشلونة حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بينما يحتل أصحاب الأرض رايو فاليكانو المركز الثامن ولهم 16 نقطة.

ويدخل برشلونة المباراة ولا سبيل أمامه غير الفوز بعدما خسر في المباراة السابقة على أرضه في ملعب كامب نو قمة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1.

وشهدت التشكيلة الرسمية التي أعلنها الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق تواجد مفاجأة هجومية بالدفع بالأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو أساسياً في خط الهجوم.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: سيرجينو ديست وإريك جارسيا وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو ونيكو.

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو وممفيس ديباي وسيرجيو كون أجويرو.