مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك: حريصون على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطويرالجمارك، استمرارعقد اللقاءات التعريفية بالمنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانىء البحرية مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها.

وقالت «ناصر» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى.

تابعت: «تلقينا عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «ACI.Support@Customs.gov.eg» أكثر من ٧٥٠٠ استفسار حتى الآن، وتم الرد الفورى عليها».