خلال أسابيع.. جوجل تطرح ميزة أمان جديدة لمن دون الـ18 عامًا (التفاصيل)

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طرحت الشركة المسؤولة عن محرك البحث العملاق جوجل، ميزة أمان جديدة تتيح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا طلب إزالة صور لأنفسهم من نتائج البحث اليوم الأربعاء.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة صفحة مساعدة لمثل هذه الطلبات التي لا تسمح للقُصر فقط بطلب إزالة المعلومات الخاصة بهم، كما تسمح الميزة الجديدة أيضًا للآباء والأوصياء بإرسال الطلبات.

وأشارت شركة جوجل في بيان لها إلى أن هناك ظروف لا يجوز فيها الموافقة على طلب أي شخص لمسح معلوماته، باستثناء حالة المصلحة العامة أو الجدارة الإخبارية.

يشار على أن جوجل أعلنت لأول مرة عن خطتها لطرح هذه الميزة في أغسطس، مضيفة أنه سيتم تفعيلها في الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خضعت فيه منصات الإنترنت الرئيسية للتدقيق منذ فترة طويلة من قبل المشرعين والمنظمين بشأن تأثير مواقعهم على سلامة وخصوصية ورفاهية المستخدمين الأصغر سنًا.

يذكر أن فيسبوك وإنستجرام حاليًا يتعرضان لانتقادات حادة بعد أن تم تداول معلومات عن إضرار منصاتهما بالأطفال.