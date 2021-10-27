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الشيوخ البرازيلي يصادق على اتهامات لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا

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الشيوخ البرازيلي يصادق على اتهامات لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا الشيوخ البرازيلي يصادق على اتهامات لرئيس البلاد على خلفية جائحة كورونا

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صادقت اللجنة الخاصة بمجلس الشيوخ البرازيلي على قائمة الاتهامات التسع الموجهة إلى رئيس البلاد، جايير بولسونارو، على خلفية جائحة .

وقال رئيس اللجنة السيناتور عمر أسيس، بعد التصويت: «صوت 7 أشخاص للقائمة و4 أشخاص ضدها، وانتهى إجراء التصويت بدقيقة صمت تخليدًا لذكرى 606 آلاف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وسيتم في القريب العاجل إرسال تقرير لجنة مجلس الشيوخ إلى القضاء، الذي يمكنه تقديم شكاوى ضد بولسونارا وآخرين إلى مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقام مجلس الشيوخ البرازيلي سابقا بتشكيل لجنة ستقوم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في مجال مكافحة فيروس كورونا، وكان من المفترض أن تقوم هذه اللجنة بدراسة حالات تخلي سلطات البلاد عن الاقتراحات الخاصة بتقديم لقاحات كورونا.

ويتهم بولسونارو بانتشار الجائحة التي أدت إلى وقوع ضحايا وانتهاك الإجراءات الصحية والدجل والتحريض على الجريمة وتزوير الوثائق والاستخدام غير الرشيد للأموال العامة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك الحقوق الاجتماعية.

المصرى اليوم

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